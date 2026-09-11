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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «В Монце у «Макларена» не было шансов улучшить время в квалификации»

Пилот « Макларена » объяснил свои действия во время квалификации к Гран-при Италии . В финальном сегменте австралиец ошибся при последней попытке и бросил круг, не раздав слипстрим напарнику Ландо Норрису , впереди которого ехал.

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