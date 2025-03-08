В США впервые за 15 лет исполнили смертную казнь через расстрел

В США впервые за 15 лет был расстрелян осужденный на смертную казнь преступник. Об этом в субботу, 8 марта, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на департамент исправительных учреждений штата Южная Каролина.
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