Сибирский дилер BMW вновь стал лучшим в России*

Российское представительство BMW определило лучших дилеров страны по итогам 2021 года. Автоцентр «БАРС», официально представляющий BMW в Омске, был признан лучшим дилером баварской марки в категории партнеров, продающих до 259 автомобилей в год.
Российское представительство BMW определило лучших дилеров страны по итогам 2021 года. Автоцентр «БАРС», официально представляющий BMW в Омске, был признан лучшим дилером баварской марки в категории партнеров, продающих до 259 автомобилей в год.
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