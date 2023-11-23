Странное желтое стекло в африканской пустыне связано с инопланетным воздействием

Пустыня Великого песчаного моря раскинулась на площади 72 тыс. км², соединяя Египет и Ливию. Если вы окажетесь в этой пустыни на юго-востоке Ливии и, следовательно, юго-западе Египта, то сможете увидеть кусочки оплавленного желтого стекла, разбросанные по песчаному ландшафту.