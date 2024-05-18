«Неприятная дрянь»: возмущенная Кудрявцева высказалась в адрес лучшей подруги

Телеведущая призналась, что заграничный отдых в приятной компании вышел ей боком. Лера Кудрявцева соцсетиЛера Кудрявцева вернулась в Москву из заграничного отдыха, в котором побывала без мужа и дочери, но вместе со своей лучшей подругой Катей Гордон.