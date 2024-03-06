Meta объясняет вчерашние сбои "технической проблемой", но не сообщает детали

Гигант социальных сетей Meta во вторник пережил массовый сбой на нескольких своих платформах, затронувший Facebook, Instagram и Messenger, но который был «решен вскоре» после того, как пользователи начали сообщать о проблемах.
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