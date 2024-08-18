Архиепископ Зеленоградский Савва: «Открытый русский космос является ключевым для сохранения цивилизации»

МОСКВА, 18 августа, ФедералПресс. В мировой истории сформировался концепт «Евразия», который предполагает вторичность России в отношении Европы и Азии, хотя концепт «Россия» имеет полное право на самодостаточное именование, которое не требует уточнений.
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