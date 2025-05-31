«Один из лучших по оснащению»: Александр Беглов осмотрел новый корпус больницы №40

Поблагодарил врачей и строителей Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил новый многопрофильный лечебно-диагностический корпус больницы №40 в Сестрорецке и сказал, что по оснащению, это одно из лучших медицинских учреждений в России.
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