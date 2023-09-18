Украина удивила Еврокомиссию своей кляузой, поданной в ВТО на сразу три страны-члена ЕС

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству стран ЕС в понедельник, 18 сентября, заявил, что удивлен «путем, который выбрала Украина», подав жалобу в ВТО на Польшу, Словакию и Венгрию, – сообщают СМИ В ходе общения с журналистами еврокомиссар сказал: «По поводу односторонних мер трех стран ЕС и подачи Украиной жалобы в ВТО я могу сказать, что в Еврокомиссии есть специальные службы, которые должны высказаться на этот счет.