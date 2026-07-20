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Аргументы и Факты

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Министром обороны Британии назначили экс-главу минздрава Уэса Стритинга

Министром обороны Британии назначили экс-главу минздрава Уэса Стритинга

Новый британский премьер-министр Энди Бернем назначил главой минобороны королевства Уэса Стритинга, который ранее руководил министерством здравоохранения страны, сообщила канцелярия председателя правительства.

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