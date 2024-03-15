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Почему социализм не может решить проблему грязных сортиров

Почему социализм не может решить проблему грязных сортиров

Читатели пишут, что школа намеренно готовит простых людей для простых работ, чтобы не создать ненароком переизбыток начальства.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Ну, при социализме ж их и не убирали неделями и месяцами!  И ничего! Все приходили срать и срали прямо на пол! Если помните, был общественный сортир на нынешнем Охотном ряду. Так вот, именно ТАК там и было! Но это в Москве! В других городах было ЕЩЕ интереснее!
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4 час.
Александр Николаевич
БЫЛ при Социализме один чистый сортир - на Красной площади, в полуподвале ГУМа. Когда приезжали в москву (школьниками, студентами) мчались в этот сортир, потом в буфет (сосиська с квашеной капустой), опять в сортир, потом мороженое и походы по секциям! Шик!
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4 час.
Олег Самойлов
Вот-вот! НА ВСЮ Москву! Нет, конечно, в Большом театре тоже сортиры НЕ были засраны!
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47 мин.

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