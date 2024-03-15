Читатели пишут, что школа намеренно готовит простых людей для простых работ, чтобы не создать ненароком переизбыток начальства.
Почему социализм не может решить проблему грязных сортиров
Комментарии
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Олег Самойлов
Ну, при социализме ж их и не убирали неделями и месяцами! И ничего! Все приходили срать и срали прямо на пол! Если помните, был общественный сортир на нынешнем Охотном ряду. Так вот, именно ТАК там и было! Но это в Москве! В других городах было ЕЩЕ интереснее!
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4 час.
Александр Николаевич
БЫЛ при Социализме один чистый сортир - на Красной площади, в полуподвале ГУМа. Когда приезжали в москву (школьниками, студентами) мчались в этот сортир, потом в буфет (сосиська с квашеной капустой), опять в сортир, потом мороженое и походы по секциям! Шик!
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4 час.
Олег Самойлов
Вот-вот! НА ВСЮ Москву! Нет, конечно, в Большом театре тоже сортиры НЕ были засраны!
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47 мин.
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