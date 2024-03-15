Почему социализм не может решить проблему грязных сортиров

Олег Самойлов

Ну, при социализме ж их и не убирали неделями и месяцами! И ничего! Все приходили срать и срали прямо на пол! Если помните, был общественный сортир на нынешнем Охотном ряду. Так вот, именно ТАК там и было! Но это в Москве! В других городах было ЕЩЕ интереснее!