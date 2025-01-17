Заслуженный тренер России, бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов отметил свое 75-летие

Юбиляр поделился с «Петербургским дневником» воспоминаниями о самых ярких моментах своей жизни в футболе Карьера Алексея Стрепетова – десять сезонов выступлений за «Зенит», работа тренером с дочерней командой и дублирующим составом сине-бело-голубых, в которых начинали будущие звезды, а также создание фонда помощи ветеранам ленинградского футбола.