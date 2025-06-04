Олигархи не должны оставаться в стороне от СВО: к чему призвали в Госдуме?

По мнению депутата Государственной Думы Сергея Миронова, стремительный рост благосостояния самых богатых граждан России на фоне проведения спецоперации и экономической стагнации выглядит неэтично и провокационно.
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