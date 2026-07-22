Ученые определили, кто привез оспу в Австралию

Через несколько десятилетий после того, как Джеймс Кук нанес Австралию на карту, британцы отправили на континент так называемый Первый флот — флотилию из 11 парусных кораблей — с тем, чтобы основать там первую колонию.
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