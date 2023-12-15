Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гоша Веверсис
    в Питере рассадник врагов-либералов.Ковидный запрет н...
  • Андрей Витальевич
    А не проще установить электрокотёл и не мучиться ? Я любой мороз подключаю котёл. и через 15 минут спокойно завожу ма...Эксперт раскрыла ...
  • Алина Белова
    Не так всё  просто.  Откликнется  " примадонне "  ещё  сто раз предательство народа России, который содержал , обогащ...Пугачева дрожала ...

Кадровая яма: петербуржцы все меньше конкурируют при поиске работы

Кадровая яма: петербуржцы все меньше конкурируют при поиске работы

С начала 2023 года под его конец потребность петербургского бизнеса в кадрах выросла на 46%. Самыми востребованными на рынке труда стали менеджеры по продажам, а профессия курьера оказалась не так привлекательна среди горожан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх