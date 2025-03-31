Ты все делаешь неправильно! Следуй этим советам и начинай день продуктивно

Утро задает тон всему дню, но часто начинается с хаоса, сонного скроллинга и спешки. Хотите чувствовать себя бодро и делать больше? Попробуйте эти простые шаги! Сразу после пробуждения выпейте стакан воды — это запустит обмен веществ.