Ты все делаешь неправильно! Следуй этим советам и начинай день продуктивно

Утро задает тон всему дню, но часто начинается с хаоса, сонного скроллинга и спешки. Хотите чувствовать себя бодро и делать больше? Попробуйте эти простые шаги! Сразу после пробуждения выпейте стакан воды — это запустит обмен веществ.
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