Действия Зеленского могут привести к мировой войне — МИД Ирана

Действия главы киевского режима Владимира Зеленского могут привести к мировой войне. Такое заявление, комментируя атаку Украиной иранского торгового судна в Каспийском море, сделал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
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