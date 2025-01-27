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Нарышкин предупредил о новых попытках Запада навредить экономике России

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости заявил, что, несмотря на продолжающиеся усилия западных стран по нанесению ущерба российской экономике, изолировать Россию в экономическом плане не получится, поскольку страны глобального большинства понимают свою выгоду от продолжения торговли с Москвой.

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