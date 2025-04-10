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Царьград

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Алексей Хотин получил новые обвинения за мошенничество на 23 млрд рублей

Алексей Хотин получил новые обвинения за мошенничество на 23 млрд рублей

Экс-владелец банка "Югра" Алексей Хотин, ранее осужденный на 9 лет за растрату 23 млрд рублей, получил новые обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества.

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