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Мартинес о падении Роналду в игре с Грузией: «ВАР не был последовательным. Фол больше тянет на 11-метровый, чем тот, после которого назначили пенальти в наши ворота» 

Мартинес о падении Роналду в игре с Грузией: «ВАР не был последовательным. Фол больше тянет на 11-метровый, чем тот, после которого назначили пенальти в наши ворота» 

Эпизод произошел в матче Евро-2024 Португалия – Грузия (0:2). «Это был матч, выигрывать который не было необходимости.

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