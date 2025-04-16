Александр Овечкин признан героем Вашингтона: 11 апреля станет его днём

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля Днём Александра Овечкина. Российский хоккеист, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», недавно достиг отметки в 896 шайб и возглавил список лучших снайперов в истории НХЛ.
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