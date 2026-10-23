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Что тяжелее, килограмм перьев или килограмм стали? Кажется, что ответ очевиден каждому взрослому, но ученые обнаружили любопытную особенность, из-за которой даже эта простая загадка становится неожиданно сложной.