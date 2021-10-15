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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Нефть надолго задержится на высоких уровнях - Goldman Sachs

Как сообщает CNBC, цитируя оценки аналитиков банка Goldman Sachs:  Согласно базовому сценарию, к концу этого года стоимость барреля нефти сорта Brent может достичь $90 Прогноз по Brent на блиКак сообщает CNBC, цитируя оценки аналитиков банка Goldman Sachs:  Согласно базовому сценарию, к концу этого года стоимость барреля нефти сорта Brent может достичь $90 Прогноз по Brent на ближайшие несколько лет составляет порядка $85 за баррель «Это не временный зимний шок, как это может быть в случае с газом» Рынок нефти находится в самом затяжном за последние десятилетия дефиците Зимой спрос будет превышать предложение В 2022 и 2023 гг.

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