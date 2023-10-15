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В МОК сообщили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить россиян

В МОК сообщили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить россиян

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл сообщил, что почти все международные федерации по летним индивидуальным видам спорта готовы допустить россиян на соревнования в качестве нейтральных спортсменов.

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