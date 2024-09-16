Минюст внес Семена Слепакова* в реестр иноагентов за исполнение антироссийских песен

Анализ материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности Минюст внес артиста Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, говорится в судебных документах, которые оказались в распоряжении РИА Новости.