Странная “суперструктура” в Тихом океане формировалась с тех пор, как на Земле правили динозавры

Меланезийское пограничное плато формировалось в четыре отдельных этапа, что чертовски необычно. Лежащая глубоко под Тихим океаном огромная геологическая надстройка росла с мелового периода, подпитываемая внутриплитным вулканизмом, по площади превосходящим Великобританию.
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