Гутерреш: Из 650 млрд долларов от МВФ страны G7 получили 280 млрд, Африка - лишь 34 млрд

Из выделенных Международным валютным фондом в виде специальных прав заимствования (SDR) 650 миллиардов долларов Африка получила лишь 34 миллиарда, а страны G7 - 280 миллиардов, пожаловался журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш на полях саммита "группы семи".
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