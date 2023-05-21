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Гутерреш: Из 650 млрд долларов от МВФ страны G7 получили 280 млрд, Африка - лишь 34 млрд

Гутерреш: Из 650 млрд долларов от МВФ страны G7 получили 280 млрд, Африка - лишь 34 млрд

Из выделенных Международным валютным фондом в виде специальных прав заимствования (SDR) 650 миллиардов долларов Африка получила лишь 34 миллиарда, а страны G7 - 280 миллиардов, пожаловался журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш на полях саммита "группы семи".

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