В Архангельской области за сутки коронавирус нашли у 621 человека

В это же время после коронавируса выздоровели 1362 человека, госпитализировали 29 пациентов.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 202 северодвинца (48 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 153 архангелогородца; 86 жителей Котласа; 33 новых случая выявлено в Плесецком округе; 31 — в Вельском районе; 24 — в Няндомском; 23 — в Новодвинске; 14 — в Пинежском районе; 11 — в Каргопольском округе; 9 — в Мирном; по 8 — в Приморском (один из заболевших — житель Соловецких островов) и Котласском районах; 6 — в Коношском районе; 4 — в Ленском; 3 — в Мезенском; по 2 — в Вилегодском округе и Устьянском районе; по 1 — в Холмогорском и Лешуконском районах.