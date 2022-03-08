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В Архангельской области за сутки коронавирус нашли у 621 человека

В Архангельской области за сутки коронавирус нашли у 621 человека

В это же время после коронавируса выздоровели 1362 человека, госпитализировали 29 пациентов.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:  202 северодвинца (48 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);  153 архангелогородца;  86 жителей Котласа;  33 новых случая выявлено в Плесецком округе;  31 — в Вельском районе;  24 — в Няндомском;  23 — в Новодвинске;  14 — в Пинежском районе;  11 — в Каргопольском округе;  9 — в Мирном;  по 8 — в Приморском (один из заболевших — житель Соловецких островов) и Котласском районах;  6 — в Коношском районе;  4 — в Ленском;  3 — в Мезенском;  по 2 — в Вилегодском округе и Устьянском районе;  по 1 — в Холмогорском и Лешуконском районах.

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