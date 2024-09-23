Четвёртый ребёнок умер в красноярской семье после ужина пельменями и курицей

Стало известно о смерти четвёртого ребёнка из многодетной семьи из посёлка Красная Сопка.В Красноярском крае умер четвёртый ребёнок из многодетной семьи из посёлка Красная Сопка, которая поужинала магазинными пельменями и курицей.