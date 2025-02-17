Трамп пообещал разрешить Европе закупать у США оружие для Украины

Разрешение на закупку оружия и другой военной продукции США для поставок на Украину предоставит европейским странам американская администрация, заявил президент США Дональд Трамп 16 февраля на пресс-конференции.
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