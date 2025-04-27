Скандал приобретает международный масштаб. Зарубежные СМИ обратили внимание на громкое судебное разбирательство в отношении легендарного Спартака, оказавшегося под стражей при весьма сомнительных обстоятельствах: "Украл миллионы, но живёт в казённой квартире?" Главная ошибка в деле генерала Ивана Попова аукнулась в США.