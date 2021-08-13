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ОДК представила на «Иннопроме-2021» турбину большой мощности

Лучшие новости о турбине большой мощности, представленной ОДК на “Иннопроме-2021” Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха представила турбину большой мощности ГТД-110М на выставке «Иннопром», проходящей в эти дни в Екатеринбурге.

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