ОДК представила на «Иннопроме-2021» турбину большой мощности

Лучшие новости о турбине большой мощности, представленной ОДК на “Иннопроме-2021” Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха представила турбину большой мощности ГТД-110М на выставке «Иннопром», проходящей в эти дни в Екатеринбурге.