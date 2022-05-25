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Компания Nike закрывает свои магазины в России

Компания Nike закрывает свои магазины в России

Американская компания Nike прекращает работу в России и закрывает свои магазины. Производитель одежды и обуви не продлил франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group, которой принадлежит большая часть магазинов бренда в стране.

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