Названы прогнозы США о смене тактики борьбы Израиля с ХАМАС

В США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику борьбы с палестинским движением ХАМАС. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, в ходе нового этапа израильско-палестинского конфликта Израиль уменьшит масштаб своей воздушной кампании.