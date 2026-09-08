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В ночь на 9 сентября россияне увидят сближение Юпитера с Луной

В ночь на 9 сентября россияне увидят сближение Юпитера с Луной

В ночь на 9 сентября жители Урала смогут увидеть в небе красивое сближение Луны и Юпитера. Самую большую планету Солнечной системы легко увидеть невооруженным взглядом – Юпитер выглядит как яркая звезда с ровным светом.

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