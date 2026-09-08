В ночь на 9 сентября россияне увидят сближение Юпитера с Луной

В ночь на 9 сентября жители Урала смогут увидеть в небе красивое сближение Луны и Юпитера. Самую большую планету Солнечной системы легко увидеть невооруженным взглядом – Юпитер выглядит как яркая звезда с ровным светом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев: не надо...
- В Европе хотят за...
- В Екатеринбургско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым