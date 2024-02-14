Степанов: Канада попросила дополнительное время для ответа по делу Хунки

В канадском министерстве иностранных дел попросили российскую сторону о дополнительном времени для подготовки ответа по делу экс-эсэсовца Ярослава Хунки, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Оттаве Олега Степанова.
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