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Закон и Порядок

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Масштабы зверств ВСУ в Селидово пока невозможно оценить, заявили в ДНР

Масштабы зверств ВСУ в Селидово пока невозможно оценить, заявили в ДНР

Гагин: пока рано оценивать масштабы масштабы зверств ВСУ в Селидово © РИА Новости / Станислав Красильников Военнослужащие ВС ДНР в освобожденном городе Селидово.

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