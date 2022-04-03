РИАМО

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Решетников
    Без ВТО Россию ждёт процветание, а если ещё и от доллара северо откажемся, то вааще щастье наступит...Эксперт рассказал...
  • Александр
    Припекает однако иегимонов.США выразили наде...
  • Надежда Донцова
    Мединский заявил ...

Теплая погода с дождем ожидается в Московском регионе на следующей неделе

Теплая погода с дождем ожидается в Московском регионе на следующей неделе

РИАМО - 3 апр. В течение следующей недели дневная температура воздуха может подняться до плюс 10 градусов, осадки преимущественно ожидаются в виде дождя, сообщила РИАМО ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх