Теплая погода с дождем ожидается в Московском регионе на следующей неделе

РИАМО - 3 апр. В течение следующей недели дневная температура воздуха может подняться до плюс 10 градусов, осадки преимущественно ожидаются в виде дождя, сообщила РИАМО ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.