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Ультразвук помог получить магнитные наночастицы из железного порошка и воды

Ультразвук помог получить магнитные наночастицы из железного порошка и воды

Учёные из Университета Тохоку (Япония) разработали новый способ получения магнитных наночастиц оксида железа — без использования каких-либо химических реагентов.

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