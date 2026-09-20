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«Зенит-2» стал «золотым». В следующем сезоне «сине-бело-голубые» выступят в третьем по рейтингу дивизионе российского футбола

«Зенит-2» стал «золотым». В следующем сезоне «сине-бело-голубые» выступят в третьем по рейтингу дивизионе российского футбола

Первенство России. Leon-Вторая лига Ну вот и свершилось! «Зенит-2» досрочно, имея ещё три матча в запасе, добился повышения в классе.

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