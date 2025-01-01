Рожденные в 2025 году дети будут называться поколением бета

Появившиеся на свет в 2025 году дети станут частью нового поколения, которое получит название бета. Преемники поколения альфа будут первыми, для кого искусственный интеллект станет обыденной частью жизни, сообщил специалист по демографии Марк Маккриндл.
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