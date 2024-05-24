ФСБ: теракт в «Крокусе» координировали боевики ИГ из афгано-пакистанской зоны

Действия террористов в подмосковном «Крокусе» координировали члены афганского подразделения ИГ* «Вилаят Хорасан», они в этот момент находились в афгано-пакистанской зоне, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
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