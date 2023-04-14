Бойцы ВС РФ показали видео поражения украинских позиций под Марьинкой

Видео с нанесением ударом из реактивной системы залпового огня «Торнадо» бойцами подразделения реактивной артиллерии 150-й дивизии ВС РФ по позициям противника в н.
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