Слово и дело

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Бойцы ВС РФ показали видео поражения украинских позиций под Марьинкой

Бойцы ВС РФ показали видео поражения украинских позиций под Марьинкой

Видео с нанесением ударом из реактивной системы залпового огня «Торнадо» бойцами подразделения реактивной артиллерии 150-й дивизии ВС РФ по позициям противника в н.

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