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Александр Куренков возглавил штаб по ликвидации разлива мазута в Анапе

Александр Куренков возглавил штаб по ликвидации разлива мазута в Анапе

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для руководства федеральным штабом, созданным по поручению президента Владимира Путина.

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Комментарии
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Василий Васильев
Все повторяется. Без &quot;ручного управления&quot; нашего Президента ничего не делается. Сам Кондратьев, будучи губернатором, скромно решил сам решить проблемы утечки мазута, хотя должен был понимать, что это катастрофа федерального масштаба и что своих сил просто не хватит. Но просить о помощи Путина не стал. Видно боялся чего-то, может вызвать сомнения в его губернаторской компетенции и обвинения от Путина в своей неспособности решать серьезные проблемы. А Путин, как всегда &quot;верил&quot; своим губернаторам до самого последнего конца. А потом стало поздно и слишком известно. Настал черед &quot;ручного управления&quot;. Только вот такое &quot;ручное управление&quot; с &quot;отсроченной реакцией&quot; уже не вернет тех возможностей по ликвидации последствий, которые были в самом начале. Наш Президент верен себе. Сначала создадим проблему, подождем пока она полностью &quot;созреет&quot;, а потом героическими и весьма дорогими усилиями будем ее решать.
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