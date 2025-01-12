Александр Куренков возглавил штаб по ликвидации разлива мазута в Анапе

ВВ

Василий Васильев

Все повторяется. Без "ручного управления" нашего Президента ничего не делается. Сам Кондратьев, будучи губернатором, скромно решил сам решить проблемы утечки мазута, хотя должен был понимать, что это катастрофа федерального масштаба и что своих сил просто не хватит. Но просить о помощи Путина не стал. Видно боялся чего-то, может вызвать сомнения в его губернаторской компетенции и обвинения от Путина в своей неспособности решать серьезные проблемы. А Путин, как всегда "верил" своим губернаторам до самого последнего конца. А потом стало поздно и слишком известно. Настал черед "ручного управления". Только вот такое "ручное управление" с "отсроченной реакцией" уже не вернет тех возможностей по ликвидации последствий, которые были в самом начале. Наш Президент верен себе. Сначала создадим проблему, подождем пока она полностью "созреет", а потом героическими и весьма дорогими усилиями будем ее решать.