Mash: вахтер и учительница пострадали при стрельбе в брянской гимназии

По словам учеников, нормальной охраны в школе никогда не было — там не стояли камеры и турникеты Помимо детей, при стрельбе в брянской гимназии № 5 пострадали женщина-вахтер и учитель биологии, которая пыталась остановить девочку-стрелка.
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