Более 40 тысяч военнослужащих ЦВО получили необходимую помощь в феврале текущего года

Основными запросами военнослужащих, в том числе и прибывших к новому месту службы, стали содействие в устройстве детей от трёх лет в дошкольные учреждения рядом с местом жительства или местом службы, а также содействие в трудоустройстве жён военнослужащих.
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