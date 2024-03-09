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Закон, порядок, государство

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Более 40 тысяч военнослужащих ЦВО получили необходимую помощь в феврале текущего года

Более 40 тысяч военнослужащих ЦВО получили необходимую помощь в феврале текущего года

Основными запросами военнослужащих, в том числе и прибывших к новому месту службы, стали содействие в устройстве детей от трёх лет в дошкольные учреждения рядом с местом жительства или местом службы, а также содействие в трудоустройстве жён военнослужащих.

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