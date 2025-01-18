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Госсекретарь Трампа предрек «взаимные уступки»: большие украинские торги начинаются на следующей неделе

Госсекретарь Трампа предрек «взаимные уступки»: большие украинские торги начинаются на следующей неделе

  Для России очень важно не прогадать Принято считать, что медлительность и очень «степенная» скорость мыслительных процессов — это характеристика прежде всего «больших друзей России» из Эстонии.

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Комментарии
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Роман
С шулерами честно играть не получится!!!У них карты всегда крапленные...
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