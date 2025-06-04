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Царьград

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Даже небольшой долг может сорвать отпуск: как не стать жертвой запрета на выезд за границу и что делать, если это случилось

Даже небольшой долг может сорвать отпуск: как не стать жертвой запрета на выезд за границу и что делать, если это случилось

Пограничный контроль – один из самых напряженных этапов в аэропорту. Предвкушение отпуска может мгновенно улетучиться, если пограничники откажут в выезде.

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