Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для соглашения между Москвой и Киевом

Россия желает сделки по Украине, но если начнет затягивать — «я не буду рад этому», сказал Трамп.<strong>У России есть крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения боевых действий на Украине.
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