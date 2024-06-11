Уехавшая в США Кристина Орбакайте эмоционально обратилась к недоброжелателям

Певица Кристина Орбакайте несколько лет назад уехала из России. Сейчас она проживает в США. Накануне 53-летняя артистка записала эмоциональное видео, в котором обратилась к своим недоброжелателям, пишет StarHit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии